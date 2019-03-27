Бэйсджамперы, которые пытались спрыгнуть с небоскреба на ВДНХ, задержаны

Полиция задержала троих молодых людей, которые планировали совершить прыжок с парашютом с крыши небоскреба неподалеку от ВДНХ, сообщает сайт KP.Ru.

Уточняется, что звонок в полицию поступил от начальника службы безопасности жилого комплекса. Он по видеокамерам обнаружил шестерых парней, которые пытались попасть на чердак. Полицейским удалось задержать лишь троих из них. Молодые люди сразу же признались в своих планах, понимая, что рюкзак со снаряжением для прыжка был явным доказательством их намерений.

Задержанные пояснили полиции, что занимаются бейсджампингом в свободное от работы время. Их доставили в отделение полиции, для написания объяснительной по факту хулиганских действий. Задержанным грозит штраф.