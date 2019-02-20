Беспилотники скоро выйдут на общие дороги России

В паспорте национального проекта «Безопасные и качественные дороги» сказано, что в сентябре 2019 года будет утверждена концепция движения беспилотников в пространстве общего пользования.

На основе общей концепции к концу 2020 года должны быть разработаны технологии, способные это движение обеспечить. К концу 2021-го запланированы приятие законов, разрешающих беспилотное движение, и внедрение транспортных систем, которые позволят использовать беспилотные автомобили на первых 27 участках. К 2024 году движение беспилотников должно быть обеспечено на 55 участках дорог общего пользования, сообщает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что в России может появиться беспилотное такси и общественный транспорт. Об этом рассказал заместитель главы ГИБДД РФ Владимир Кузин.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 декабря 2018 года в регионах РФ стартовал эксперимент по эксплуатации беспилотных машин. Он будет проходить в Москве и Татарстане. Для этого на дороги выпустят 100 высокоавтоматизированных автомобилей.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН предположил, что беспилотный транспорт в РФ появится не ранее, чем через пять лет.

По словам Моржаретто, сначала такой тип транспортных средств будет ездить по скоростным трассам.

«Наши дороги ничем принципиально не отличаются от европейских. В европейской части у нас очень много хороших дорог. Так что если беспилотные автомобили появятся, то сначала на скоростных дорогах», - заключил в эфире НСН Моржаретто.