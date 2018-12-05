Бесчинства лабрадора хозяйка приняла за ограбление

53-летняя москвичка обратилась в полицию с заявлением о пропаже техники и украшений из частного дома на севере города, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Накануне вечером по телефону «02» позвонила женщина, проживающая в частном доме на Долгопрудной аллее, и заявила, что из дома кто-то похитил iPad, Sony PlayStation и золотые украшения.

Оперативники выяснили, что беспорядок в жилище устроила собака породы лабрадор, принадлежащая заявительнице. Пропавшее имущество найдено.

Москвичка написала заявление с просьбой прекратить проверку. Псу обещали объявить строгий выговор.