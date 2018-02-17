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Берлин назвал условие для снятия санкций с России

17 Февраля 2018 в 11:41
Берлин назвал условие для снятия санкций с России

Поэтапную отмену санкций в отношении России можно будет начать после ввода миротворцев в Донбасс. Такое мнение высказал глава германского МИД Зигмар Габриэль на деловом завтраке с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Если этот ввод будет осуществлен, то можно будет начать поэтапное снятие санкций», — сказал германский министр, слова которого приводит РИА Новости.

Он добавил, что при установлении мира в Донбассе и отвода тяжелого вооружения Германия сможет предложить региону инвестиции.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею отправки в Донбасс миротворцев. По его мнению, располагаться они должны на линии разграничения, а главной задачей «голубых касок» будет обеспечение безопасности миссии ОБСЕ, пишут «Известия».

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