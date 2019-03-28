«Беременный томосом» Порошенко взорвал соцсети

Социальные сети в очередной раз обратили пристальное внимание на необычный внешний вид президента Украины Петра Порошенко. На этот раз пользователей позабавила фотография, сделанная в одной из украинских церквей, где глава киевского режима произнёс речь.

Как передает Ura.ru , на снимке пиджак у Порошенко топорщится таким образом, как будто украинский лидер хочет под ним что-то скрыть. «Как думаете, украл утварь или просто грудь так неудачно расположилась?» — поинтересовался у подписчиков журналист Александр Дубинский, который и опубликовал фото.

Комментаторы не заставили себя долго ждать: «Бронежилет заправил в трусы», «Икону вертанул, не с пустыми же руками домой ехать!», «Заныкал фляжку». «Он вынашивает томос». Ранее Порошенко уже поднимали на смех за пиджак, «торчащий из ширинки» и пятилитровую бутыль воды, оказавшуюся рядом с ним на одном из мероприятий.

Тем временем, «Свободная пресса» отмечает, что Порошенко в ходе интервью украинским СМИ поведал, что, на его взгляд, президентом Украины по итогам выборов должен стать только оптимист.

Между тем, соперник Порошенко по предвыборной гонке Владимир Зеленский продолжает лидировать по социологическим опросам, сообщает RT . За него готовы голосовать, по последним данным, 26,6% тех респондентов, кто уже определился и готов прийти на выборы. На втором месте обосновались Порошенко и Юлия Тимошенко — у них по 17% поддержки.