Беременная женщина и ребенок погибли в Палестине от ракет Израиля

Боевики ХАМАС обстреляли территорию Израиля из сектора Газа. Ими было выпущено порядка 150 ракет, сообщила в Twitter пресс-служба Армии обороны Израиля. В ответ ВВС Израиля атаковали более 140 военных объектов на территории сектора Газа. Ракеты наносили вечером в среду, 8 августа, и в ночь на четверг, 9 августа. В том числе Израиль нанес ракетный удар по транспортному средству палестинских ракетчиков, передает RT.

Отмечается, что системе противоракетной обороны «Железный купол» Израиля удалось перехватить 25 ракет. Большая часть ракет упала на пустынной местности, пишет «Газета.ру».

«Интерфакс» сообщил, что на территории Израиля ранен один человек. В Палестине в результате ударов погиб младенец и его беременная мать, глава семьи был ранен. Кроме того, среди жертв оказался боевик движения ХАМАС, 12 человек ранены.

Сложная обстановка сохраняется на границе сектора Газа с марта 2018 года, ситуация обострилась в мае, после открытия посольства США в Иерусалиме.