Бензин на Петербургской бирже подорожал почти на 3%

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи выросла на 2,74% по сравнению с предыдущими торгами до 44581 рубля за тонну. Зимнее дизельное топливо чуть подешевело - на 0,07%, до 47745 рублей за тонну, передает ТАСС. Мазут прибавил 4,67%, и стоит 19103 рублей за тонну.

Ранее стало известно, что Центробанк предложил дополнительные меры по регулированию рынка топлива в России, чтобы снизить вероятность манипулирования ценами в рознице. Как сообщает «ФедералПресс» , чтобы исключить необоснованный рост цен на заправках, регулятор хочет обязать трейдеров раскрывать свою финансовую отчетность, информировать биржу о собственной деловой репутации, участии в судебных процессах и так далее.

Кроме того, трейдеров заставят сохранять клиентские поручения и сведения об их выполнении. Сохранять и предоставлять по требованию записи телефонных переговоров. Такие меры ЦБ объясняет тем, что нынешняя схема работы создает «серую зону» на товарном рынке с использованием биржевых торгов. Изменения в нормативные документы должны быть разработать за 10 дней, сообщил «Известиям» вице-президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Антон Карпов.