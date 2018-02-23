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Белый дом заявил о преступлениях Асада

23 Февраля 2018 в 00:29
Белый дом заявил о преступлениях Асада

Сирийское руководство совершило ужасающие поступки, заявил представитель Белого дома Радж Шах.

«Я бы сказал, что Башар Асад уже совершал военные преступления: он применял отравляющий газ зарин против собственного народа. Он совершил ужасающие вещи, причем действовал, пользуясь поддержкой России», - сказал он в Вашингтоне на брифинге.

По его словам, «мы следим за развитием событий. Я не хочу заранее говорить о том, что мы могли бы предпринять», сообщает «Интерфакс».

52-летний Башар Хафез аль-Асад — сирийский государственный и политический деятель, действующий президент Сирии с 17 июля 2000 года, верховный главнокомандующий вооружённых сил Сирии и секретарь сирийского регионального отделения партии Баас с 24 июня 2000 года. Сын предыдущего президента Сирии Хафеза Асада. Маршал.

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