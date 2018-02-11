Белый дом призвал Иран прекратить провоцировать Израиль

Белый дом поддерживает Израиль и его право защищать себя от провокаций Ирана на сирийской границе. С таким заявлением выступили США после субботней атаки Израиля на военные объекты Ирана в Сирии.

В сообщении Белого дома Израиль называется «верным союзником США» и Штаты признают его право «защищать себя от поддерживаемых Ираном сирийских и ополченских сил на юге Сирии».

«Мы призываем Иран и его союзников прекратить провокационные действия и добиваться мира в регионе», — говорится в сообщении, которое приводит Газета.ру

Накануне Израиль нанес авиационный удар по военным объектам на территории Сирии, после того, как над Голландскими высотами был сбит иранский беспилотник. ПВОГ САР открыли огонь по самолетам ВВС Израиля. Один F-16 был сбит, пилот катапультировался. Позже в субботу израильские самолеты нанесли еще один удар по 12 объектам в Сирии. Эта операция израильских ВВС стала самой масштабной в регионе с 1982 года.

МИД РФ призвал все стороны не допустить эскалации напряженности в Сирии.