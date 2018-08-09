Белый дом отрекся от передачи письма Трампа Путину

В Белом доме пояснили письмо от президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину, которое доставил в Москву американский сенатор Рэнд Пол, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на Fox News.

Сенатор Пол написал в Twitter, что для него было честью доставить письмо от американского лидера в администрацию президента Путина. По словам Пола, в письме подчеркивается необходимость дальнейшего сотрудничества двух стран в разных областях, включая борьбу с терроризмом, усиление диалога в законодательной сфере и возобновление культурных обменов.

В Белом доме, однако, заявили, что Трамп не просил сенатора Пола доставить письмо Путину от своего лица. На самом деле, отметили в Вашингтоне, американский сенатор попросил Трампа написать ему письмо рекомендации для встречи с президентом России.

Напомним, сенатор Пол передал письмо представителям президента Путина в среду, 8 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле еще не изучили полученное письмо, но надеются сделать это в ближайшее время.