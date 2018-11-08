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Белый дом лишил допуска журналиста CNN после перепалки с Трампом

8 Ноября 2018 в 06:45
Белый дом лишил допуска журналиста CNN после перепалки с Трампом
Журналист CNN Джим Акоста лишился допуска в Белый дом после перепалки с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Инцидент произошел во время брифинга главы Белого дома по итогам промежуточных выборов. Репортер CNN задал Трампу вопрос о «караване» мигрантов, о котором в преддверии выборов 6 ноября говорили представители Республиканской партии. Когда Трамп пристыдил журналиста за такой вопрос и попытался продолжить пресс-конференцию, Акоста отказался передавать микрофон, который у него пыталась взять девушка стажер Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация президента США не будет терпеть репортера, который «распускает руки в отношении молодой девушки, которая пытается делать свою работу на посту стажера Белого дома». В своем сообщении Сандерс также отметила, что президент Трамп «верит в свободную прессу, ждет и приветствует жесткие вопросы». 

В официальном заявлении агентство CNN обвинило пресс-секретаря Белого дома в «распространении лживых обвинений и упоминании инцидента, которого не было». 
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