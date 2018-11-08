Белый дом лишил допуска журналиста CNN после перепалки с Трампом

Инцидент произошел во время брифинга главы Белого дома по итогам промежуточных выборов. Репортер CNN задал Трампу вопрос о «караване» мигрантов, о котором в преддверии выборов 6 ноября говорили представители Республиканской партии. Когда Трамп пристыдил журналиста за такой вопрос и попытался продолжить пресс-конференцию, Акоста отказался передавать микрофон, который у него пыталась взять девушка стажер Белого дома.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация президента США не будет терпеть репортера, который «распускает руки в отношении молодой девушки, которая пытается делать свою работу на посту стажера Белого дома». В своем сообщении Сандерс также отметила, что президент Трамп «верит в свободную прессу, ждет и приветствует жесткие вопросы».
В официальном заявлении агентство CNN обвинило пресс-секретаря Белого дома в «распространении лживых обвинений и упоминании инцидента, которого не было».