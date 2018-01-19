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Белый дом готовится к приостановке работы правительства

19 Января 2018 в 22:18
Белый дом готовится к приостановке работы правительства

Американский Белый дом готовится к приостановке работы правительства в связи с неясными перспективами принятия Сенатом Конгресса законопроекта по краткосрочному финансированию работы правительства, сообщает «Синьхуа».

Высшие федеральные органы государственной власти США — система государственного управления США, образованная с принятием Конституции США в 1787 году. Форма государственного правления — федеративная республика. Федеральное правительство обладает только теми полномочиями, которые прописаны в Конституции. Федеральное правительство работает на основании принципа разделения властей и подразделяется на три независимых ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную.

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