Американский Белый дом готовится к приостановке работы правительства в связи с неясными перспективами принятия Сенатом Конгресса законопроекта по краткосрочному финансированию работы правительства, сообщает «Синьхуа».

Высшие федеральные органы государственной власти США — система государственного управления США, образованная с принятием Конституции США в 1787 году. Форма государственного правления — федеративная республика. Федеральное правительство обладает только теми полномочиями, которые прописаны в Конституции. Федеральное правительство работает на основании принципа разделения властей и подразделяется на три независимых ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную.