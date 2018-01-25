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Белых выступит с последним словом в суде

25 Января 2018 в 09:25
Белых выступит с последним словом в суде

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых выступит в суде с последним словом 26 января. После этого судья удалится для вынесения приговора. Ранее прокуратура потребовала для бывшего чиновника 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и выплатой штрафа в размере 100 миллионов рублей, сообщает RT.

Стоит отметить, что заседания проходят в СИЗО «Матросская тишина» ввиду плохого самочувствия Белых, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, экс-губернатора Кировской области задержали в 2016 году. Следствие обвиняет его в получении взятки в размере 600 тысяч евро, однако Белых вину не признаёт, сообщает «Русская планета».

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