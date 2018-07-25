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Белых стал библиотекарем в колонии

25 Июля 2018 в 17:48
Белых стал библиотекарем в колонии

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых стал библиотекарем в колонии, где по решению суда отбывает наказание за получение взятки. Об этом сообщила его жена Екатерина в социальных сетях. По её словам, обстановка в колонии неплохая, там есть храм, отмечает Ura.ru.

Ранее Белых был этапирован в исправительную колонию строгого режима № 5 в Рязанской области. Исправительное учреждение находится в селе Клекотки Скопинского района. В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Никиту Белых к восьми годам заключения и штрафу в 48 с лишним миллионов рублей. Сам бывший глава региона своей вины не признал.

Во время следствия и суда у Белых резко ухудшилось здоровье на фоне обострения хронических заболеваний. Вместе с тем, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила ранее, что экс-губернатор не обращался к ней за помощью.

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