Белых рассказал анекдот в последнем слове

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых выступил в суде с последним словом. Он попросил оправдать его. Бывший чиновник признался, что ему абсолютно не стыдно за свою работу, в то же время признал, что не всё делалось идеально, пока он возглавлял регион.

Во время выступления Белых также рассказал анекдот.

«Мужика в деревне приходят арестовывать за самогоноварение. Мужик говорит: “Но я же ничего не варил”. — “Так вот аппарат у тебя стоит”. — “Тогда обвиняйте меня еще и в изнасиловании”. — “А что, вы кого-то изнасиловали?” — “Нет. Но аппарат есть”», - цитирует слова Белых РБК.

Напомним, экс-губернатора Кировской области задержали в 2016 году в московском ресторане. Его обвиняют в получении взятки в размере 600 тысяч евро.