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Россельхознадзор запретил ввоз белорусских шампиньонов в РФ с 24 июля

20 Июля 2018 в 14:09
Россельхознадзор запретил ввоз белорусских шампиньонов в РФ с 24 июля

Россельхознадзор закрыл белорусским шампиньона въезд в Россию. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства 20 июля. Решение было принято из-за обнаружения на упаковках продукции польской маркировки, сообщает Газета.ру.

В то же время Россельхознадзор крайне обеспокоен сложившейся ситуацией и отсутствием контроля со стороны белорусских коллег во время выдачи фитосанитарных сертификатов грузам, которые отправляют в РФ.

Запрет на ввоз будет действовать с 24 июля, сообщает «Русская планета».

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