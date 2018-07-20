Россельхознадзор запретил ввоз белорусских шампиньонов в РФ с 24 июля

Россельхознадзор закрыл белорусским шампиньона въезд в Россию. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства 20 июля. Решение было принято из-за обнаружения на упаковках продукции польской маркировки, сообщает Газета.ру .

В то же время Россельхознадзор крайне обеспокоен сложившейся ситуацией и отсутствием контроля со стороны белорусских коллег во время выдачи фитосанитарных сертификатов грузам, которые отправляют в РФ.

Запрет на ввоз будет действовать с 24 июля, сообщает «Русская планета» .