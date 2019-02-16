Белорусских футболистов перестанут в России считать легионерами

Статус легионеров на чемпионате России потеряют футболисты из Белоруссии. Это произойдет уже в следующем сезоне, заявил в интервью БелТА министр спорта России Павел Колобков.

Такое решение было принято на уровне президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. Во встрече, где обсуждался статус белорусских спортсменов в чемпионате России по футболу, участвовали также министры, спорта, образования и культуры.

Павел Колобков отметил, что для урегулирования формальностей необходимо внести изменения в регламент Российского футбольного союза.

В российском чемпионате задействованы шесть белорусских игроков: Александр Мартынович («Краснодар») , Михаил Сиваков («Оренбург»), Денис Поляков («Урал»), Сергей Корниленко («Крылья Советов»),Тимофей Калачев («Ростов»), Максим Володько («Арсенал»).

О том, что статус легионеров не распространяется на белорусских игроков – участников Континентальной хоккейной лиги, стало известно в ноябре 2018 года.

По словам Колобкова, в прошлом году были утверждены приказы по игровым командным видам спорта, и в 2019-м очередь дошла до футбола.

Ранее своими впечатлениями от игры футболистов «Краснодара» с НСН поделился футбольный комментатор Виктор Гусев.