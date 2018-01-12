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Белоруссия отказалась дружить с ЕС против России

12 Января 2018 в 12:00
Белоруссия отказалась дружить с ЕС против России

В Белоруссии заявили о желании дружить со всеми. Как подчеркнул министр иностранных дел страны Владимир Макей, Минск не собирается уходить от России, чтобы сблизиться с Евросоюзом и наоборот. Об этом глава МИД рассказал в интервью агентству «Синьхуа».

«Мы хотим дружить со всеми. Мы хотим иметь нормальные отношения со всеми. При этом мы не хотим, как некоторые трактуют, уходить от России, приближаться к Европейскому союзу или наоборот», - заявил Макей.

Белорусский министр посетовал на конфронтацию, которая наблюдается между Востоком и Западом. По его словам, последствия отразились и на Белоруссии.

 

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