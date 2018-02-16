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Белоруссия обошла Россию в медальном зачете

16 Февраля 2018 в 22:53
Белоруссия обошла Россию в медальном зачете

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова сегодня выиграла золотую медаль в лыжной акробатике на Олимпиаде в Пхенчхане, что является первой олимпийской медалью сборной Белоруссии на этих играх.

Президент Белоруссии, глава Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил Гуськову с завоеванием золотой медали на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане и наградил ее орденом Отечества III степени, передает ТАСС.

После успеха Анны Гуськовой, Белоруссия занимает 12-ю строчку в медальном зачете. Россия на данный момент на 15-м месте с 2 серебряными и 6 бронзовыми медалями.

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