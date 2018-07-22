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Белоруссия обошла Россию по уровню реальных зарплат

22 Июля 2018 в 12:04
Белоруссия обошла Россию по уровню реальных зарплат

Размер реальных зарплат в Белоруссии превысил аналогичные показатели в России. Об этом говорится в исследовании Института социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ).

Эксперты сравнили зарплаты в долларах в России, странах СНГ и Восточной Европы, а также в Китае и Бразилии в терминах паритета покупательной способности. Так, в России уровень оплаты труда стабильно выше, чем по многих странах СНГ – 1640 долларов по ППС. Белоруссия, где средняя заработная плата в 2017 году достигла 1684 долларов по ППС, стала единственным государством СНГ, обогнавшим РФ по этому показателю, пишет РБК.

Наиболее близко к России по уровню среднемесячной заработной платы находятся Казахстан и Азербайджан. На Украине в 2017 году средняя зарплата составила 1074 доллара (65% от российской).

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