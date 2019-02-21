Белоруссия гонит на Украину российский уголь

Белоруссия в 2018 году стала реэкспортером российского угля на Украину, сообщает РБК . В 2018 году было отгружено 854 тысячи тонн данного топлива. Таки данные обнародовал Национальный статистический комитет Белоруссии. Это более чем в пять раз больше, чем в 2017 году.

Поставки выросли в основном за счёт экспорта на Украину, причем, сама Белоруссия вообще не ведёт добычу угля. В то же время, импорт угля в Белоруссии также вырос вдвое, в основном за счёт российского сырья. По данным белорусских СМИ, через республику может поставляться и уголь с Донбасса, причем не только на Украину, но и в другие государства, в частности в Польшу.

Украина была вынуждена искать замену угля, добываемого в Длонбассе, после того, как шахты на востоке страны оказались под контролем самопровозглашенных республик — ДНР и ЛНР. В свою очередь, российские угольщики переформатировали поставки каменного топлива на Украину в связи с введенными Москвой санкциями в отношении Киева. Отечественные добытчики организовали экспорт в соседнюю страну под видом транзита в Европу: сырье доставлялось в украинские порты, но дальше уже никуда не экспортировалось. Ситуация изменилась после того, как с 1 мая 2018 года Россия ограничила и транзит.

В денежном выражении импорт угля в Белоруссию в 2018 году составил $107 млн, средняя цена — $65 за тонну, информирует Белстат. Экспорт за тот же период достиг почти $75 млн, средняя цена — $87,7 за тонну. За счёт реэкспорта рубля Минск может постараться компенсировать потери от постепенного повышения цен на российскую нефть из-за завершения налогового маневра.

Однако, как отмечают эксперты, порошенные РБК, речь пока идёт о незначительных суммах. В то же время Белоруссия оценивает свои потенциальные потери из-за роста стоимости на российскую нефть почти в $11 млрд в течение шести лет и просит у России компенсировать убыток.