Белоруссия анонсировала выпуск «убийцы» УАЗа

Белорусский завод «Юнисон» планирует начать выпуск бюджетных пикапов индийской марки Mahindra. Как рассказал журналистам директор предприятия Дмитрий Егоров, в настоящее время специалисты изучают автомобиль и перспективы его продаж.

По мнению Егорова, производство пикапов может быть довольно выгодным, а сам автомобиль составит конкуренцию российскому УАЗу.

«Конструкция у российских и индийских пикапов схожая, при этом наша машина оснащена мощным турбодизельным двигателем, так что перспективы у нее неплохие», - приводит его слова «Российская газета».

Егоров добавил, что даже с учетом логистических расходов и пошлин на ввоз импортных комплектующих индийский пикап белорусского производства будет дешевле УАЗа, а значит, сможет составить сильную конкуренцию российскому автомобилю.