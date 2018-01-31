Белорусам запретили использовать флаг России на Паралимпиаде

Белорусским спортсменам запретили использовать флаг России на Паралимпиаде-2018 в Южной Корее. Об этом заявил глава национального Паралимпийского комитета Олег Шепель. Он добавил, что Минску уже пришло официальное предупреждение: даже в отеле вне Олимпийской деревни спортсмены не имеют права проводить любые публичные акции. Это одно из условий заселения в отель».



В 2016 году на церемонии открытия летних Игр в Рио-де-Жанейро член белорусской делегации Андрей Фомочкин пронес флаг России во время парада атлетов в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которых не допустили к Играм, сообщает RT.

После Международный паралимпийский комитет провел расследование, в ходе которого Фомочкина лишил аккредитации, а флаг России был конфискован, пишетГазета.ру.