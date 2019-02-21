Бельгийские СМИ оценили Путина выше Трампа после его послания

Бельгийские аналитики разработали сводный индекс, который показывает, как мировые лидеры выполняют свои обещания. Система получила название «индекс проявления политической воли» или, сокращенно, «индекс воли». Для его вычисления, в том числе, учитывались такие показатели, как реализация программ национальной безопасности и обороны, а также социально-экономической и внешней политики.

Согласно системе вычисления индекса проявления политической воли, президент Франции Эмманюэль Макрон получил 4,33 балла, канцлер Германии Ангела Меркель – 6 баллов, китайский лидер Си Цзиньпин – 6,66 балла, президент США Дональд Трамп – 7 баллов. Лидером рейтинга стал президент России Владимир Путин, который набрал 7,33 балла.

Вычислить рейтинг президента России Владимира Путина для бельгийских аналитиков было проще, чем в случае с другими политиками, поскольку буквально накануне лидер государства представил свое обращение к российскому парламенту. Известно, что такие выступления глава государства готовит на основании экспертных знаний по самым разным вопросам, начиная с текущей экономической ситуации и заканчивая планированием на будущее.

Обращение Владимира Путина и в этот раз включило в себя вопросы поддержки традиционных ценностей, сохранения культуры народов России, укрепления семьи, а также демонстрации заботы о пожилых людях. Не обошел стороной он и моменты, касающиеся молодежи. Помимо этого, первую строчку в рейтинге политических лидеров Путину помогла получить и его концентрация на вопросах экономического развития. Отмечается, что большинство задач и целей и в этой сфере, о которых он говорит в своих публичных обращениях, выполняются. Особенно значимым этот факт делает то, что работа над экономическими задачами ведется вопреки санкциям, которые были введены против России.

Однако, несмотря на положительные аспекты, социально-экономическая составляющая индекса российского лидера составила лишь 4 балла. Такой показатель связан с невыполнением обещания сохранить налоговую нагрузку на одном уровне до 2020-ых годов, а также с запуском самой непопулярной и спорной реформы по повышению пенсионного возраста российских граждан.

Высший показатель «индекса проявления политической воли» среди глав государств Владимиру Путину обеспечили максимальные 10 баллов за национальную политику. Такого результата удалось добиться благодаря успеху в осуществлении обещанных президентом России военных реформ и укреплению международного положения страны. Также немалую роль сыграла и эффективность действий российских войск в Сирии в борьбе с международным терроризмом. Однако, за свою внешнюю политику Владимир Путин получил лишь восемь баллов из десяти, поскольку усиление российской мощи и попытки Москвы оказать влияние на политику западных стран, в сторону России были выдвинуты новые санкции.

В среду, 20 февраля президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Это было второе выступление российского президента, проходящее за пределами Кремля и 15-ое в его карьере.