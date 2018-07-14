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Бельгия стала бронзовым призером ЧМ, обыграв англичан – 2:0

14 Июля 2018 в 18:56
Бельгия стала бронзовым призером ЧМ, обыграв англичан – 2:0

Сборная Бельгии стала бронзовым призером Чемпионата мира по футболу – 2018 года. Матч за третье место мирового первенства завершился в Санкт-Петербурге.

Первый гол в ворота англичан влетел уже на 4-й минуте первого тайма. Его автором стал Тома Мёнье. Второй раз бельгийцы поразили ворота Пикфорда уже ближе к финалу. На 82-минуте гол забил полузащитник английского «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар.

В добавленные четыре минуты англичане не смогли изменить ситуацию. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу бельгийцев.

 


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