Воскресенье
02 декабря
USD 66.53
EUR 75.75
Горячие новости

Бельгия, Шотландия, Кипр и Казахстан. Названы соперники России на Евро-2020

2 Декабря 2018 в 15:10
Бельгия, Шотландия, Кипр и Казахстан. Названы соперники России на Евро-2020

Сборная России по футболу узнала своих соперников по Евро-2020. Жеребьевка отборочного турнира Чемпионата Европы состоялась 2 декабря.

Дружина Станислава Черчесова попала во вторую корзину. Соперниками россиян станут сборные Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино, пишет «Спорт-Экспресс».

Советник генерального директора ФК «Локомотив», экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в эфире НСН заявил, что сопрники команде попались весьма «удобные», поэтому у сборной РФ есть все шансы выйти из группы.

Напомним, в финал Чемпионата Европы выйдут 20 команд, успешно сыгравших отборочные матчи и занявших первое и второе места в своих группах. Кроме того, еще четыре путевки УЕФА распределит через Лигу наций-2018/20.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.