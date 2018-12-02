Бельгия, Шотландия, Кипр и Казахстан. Названы соперники России на Евро-2020

Сборная России по футболу узнала своих соперников по Евро-2020. Жеребьевка отборочного турнира Чемпионата Европы состоялась 2 декабря.

Дружина Станислава Черчесова попала во вторую корзину. Соперниками россиян станут сборные Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино, пишет «Спорт-Экспресс».

Советник генерального директора ФК «Локомотив», экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в эфире НСН заявил, что сопрники команде попались весьма «удобные», поэтому у сборной РФ есть все шансы выйти из группы.

Напомним, в финал Чемпионата Европы выйдут 20 команд, успешно сыгравших отборочные матчи и занявших первое и второе места в своих группах. Кроме того, еще четыре путевки УЕФА распределит через Лигу наций-2018/20.