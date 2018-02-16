Бельгия призвала Россию отменить к ЧМ-2018 закон о геях

Бельгия призвала Россию отменить закон о запрете пропаганды гомосексуализма. В парламенте этой страны заявили, что эта норма не соответствует канонам Евросоюза. Бельгийские парламентарии считают, что Россия должна соблюдать права сексуальных меньшинств во время проведения в стране чемпионата мира по футболу.

Соответствующее предложение о внесении изменений в российское законодательство содержится в проекте резолюции к ЧМ-2018. В документе говорится, что «на практике он дает почву для повсеместной дискриминации в отношении сексуальных меньшинств», сообщает Ura.ru.

Кроме того, бельгийские законодатели призывают правительство РФ привлекать к ответственности виновников актов насилия на почве гомофобии, пишет RT.