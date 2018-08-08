Беларусь закрыла свое посольство в Австралии

Посольство Беларуси в Австралийском Союзе будет закрыто до 1 сентября 2018 года.

В рамках оптимизации Беларусь закрывает часть диппредставительств и открывает новые - в тех странах, сотрудничество с которым является особенно перспективным.

В начале этого года Совет министров Беларуси принял решение о закрытии генеральных консульств в Одессе (Украина), Гданьске (Польша) и Милане (Италия), передает «Синьхуа».

В соответствии с решением МИД Беларуси граждане, состоящие на консульском учете в Посольстве Беларуси в Австралии, в автоматическом режиме будут переведены на консульский учет в Посольство Беларуси в Японии.

Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Австралийском Союзе и Новой Зеландии (по совместительству) является 60-летний Виктор Ших.

До 2014 года послом Беларуси в Австралии по совместительству назначался посол в Индонезии.