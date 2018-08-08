Среда
08 августа
USD 63.54
EUR 73.56
Горячие новости

Беларусь закрыла свое посольство в Австралии

8 Августа 2018 в 00:13
Беларусь закрыла свое посольство в Австралии

Посольство Беларуси в Австралийском Союзе будет закрыто до 1 сентября 2018 года.

В рамках оптимизации Беларусь закрывает часть диппредставительств и открывает новые - в тех странах, сотрудничество с которым является особенно перспективным.

В начале этого года Совет министров Беларуси принял решение о закрытии генеральных консульств в Одессе (Украина), Гданьске (Польша) и Милане (Италия), передает «Синьхуа».

В соответствии с решением МИД Беларуси граждане, состоящие на консульском учете в Посольстве Беларуси в Австралии, в автоматическом режиме будут переведены на консульский учет в Посольство Беларуси в Японии.

Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Австралийском Союзе и Новой Зеландии (по совместительству) является 60-летний Виктор Ших.

До 2014 года послом Беларуси в Австралии по совместительству назначался посол в Индонезии.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.