Беглов предпочел быть в «кремлевском списке», чем удостоиться памятника в Европе

Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов в ходе рабочего визита в Калининградскую область прокомментировал включение в «кремлевский список» министерства финансов США, передает ТАСС.

«Я считаю, что лучше попасть в список, чем тебе когда-нибудь поставят памятник в Европе. Как работал, так и работаю», заявил Беглов.

В «кремлевском списке» содержится 210 имен: 114 российских чиновников, а также крупные бизнесмены и руководители государственных компаний.



