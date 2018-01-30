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Беглов предпочел быть в «кремлевском списке», чем удостоиться памятника в Европе

30 Января 2018 в 22:06

Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов в ходе рабочего визита в Калининградскую область прокомментировал включение в «кремлевский список» министерства финансов США, передает ТАСС.

«Я считаю, что лучше попасть в список, чем тебе когда-нибудь поставят памятник в Европе. Как работал, так и работаю», заявил Беглов.

В «кремлевском списке» содержится 210 имен: 114 российских чиновников, а также крупные бизнесмены и руководители государственных компаний.


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