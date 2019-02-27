Беглов предложил «избавиться» от спальных районов

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов с выездной инспекцией побывал в среду, 27 февраля в Приморском районе, где осмотрел ряд готовых и строящихся объектов социальной инфраструктуры. Градоначальник также пообщался с местными жителями и рассказал, какие новшества ждут округ в ближайшее время.

Как подчеркнул Беглов, районы не должны быть спальными. По его словам, их необходимо в обязательном порядке сделать комфортными для всех жителей - детей и взрослых. Среди прочего он отметил важность организации специальных зон для выгула собак.

В течение 2019 года врио губернатора пообещал открыть в районе два спортивных объекта, благоустроить территорию вокруг Графского, а также реконструировать бывший кинотеатр «Максим», где после работ заработает концертный зал.

Посещая районные детские поликлиники и больницы Александр Беглов отметил важность внедрения в постоянный обиход программы «Бережливая поликлиника».