Беглов пожаловался на «дыру» в бюджете Санкт-Петербурга

В бюджете Санкт-Петербурга обнаружили «дыру» в 100 миллиардов рублей. Об этом телеканалу «78» рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Белов.

По его словам, причиной дефицита казны Северной столицы стала неэффективная работа чиновников Смольного, особенно в области управления недвижимостью. То, что долг Петербурга увеличивается, удалось выяснить при планировании расходов и доходов на следующие три года.

Беглов отметил, что бюджет города ранее был профицитным. Как пишут «Известия», бюджет Санкт-Петербурга до 2021 года будет рассмотрен в ближайшие дни.

Ранее Санкт-Петербург был назван самым протестным городом России. К такому выводу пришли специалисты Центра экономических и политических реформ. По их данным за год в стране состоялось более 2,5 тысяч митингов, протестных акций. Жительница Санкт-Петербурга, вдова первого мэра города Анатолия Собчака, сенатор Людмила Нарусова в эфире НСН пояснила, почему именно ее родной город возглавил этот рейтинг.