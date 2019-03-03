Беглов поручил запроектировать новый корпус больницы № 25 в Петербурге

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился запланировать финансирование на покупку оборудования и проект нового корпуса клинической ревматологической больницы № 25. Поручение дано комитету по здравоохранению во время мониторинга социальных учреждений Адмиралтейского района.

Беглов осмотрел стационар и отделение эфферентной терапии, амбулаторно-консультативное отделение, проверил работу «электронного рабочего места врача» в больнице № 25.

В соответствии с поручением Александра Беглова, к 1 сентября 2019 года запланировано приобрести для медучреждения новый аппарат УЗИ экспертного класса, который позволит выявлять патологии на ранних стадиях заболеваний.

Также врио губернатора распорядился начать проектирование нового корпуса больницы, который позволит увеличить ее амбулаторную мощность и расширить дневной стационар.

«Если в этом году мы сделаем проект, то уже в следующем сможем приступить к строительству. У нас в приоритете – сохранение здоровья граждан, а не бездумная экономия бюджета», - заявил глава города.

Для повышения качества обслуживания пациентов будет увеличен штат ревматологов в районных поликлиниках и ускорено введение электронного документооборота.

Клиническая ревматологическая больница № 25 является крупнейшим медицинским учреждением на Северо-Западе России и центральным звеном в ревматологической службе Санкт-Петербурга. Это единственное городское медицинское учреждение, которое оказывает помощь по профилю «ревматология» амбулаторно и в условиях стационара. Коечная мощность составляет 262 койки.