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Беглов оставил без премий руководство Петербурга

15 Февраля 2019 в 16:16
Беглов оставил без премий руководство Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку глав администраций трёх районов города. Градоначальник также лишил премий руководителей городской и районной администраций, в том силе, и себя самого. Как сообщает «ФедералПресс», об этом объявлено на рабочем совещании с главами администраций 18 районов, которое было посвящено жалобам населения.

По словам Беглова, к дезорганизации управления Санкт-Петербургом привела «излишняя централизация власти» предыдущим руководством, которая в итоге утратила обратную связь с населением. Врио губернатора принял решение создать в каждом районе собственную программу развития на предстоящие два-три года. Он также призвал дать горожанам реальную возможность принять участие в жизни своего района.

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