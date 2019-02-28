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Беглов обещает сделать Петербург центром цифровой экономики

28 Февраля 2019 в 18:59
Беглов обещает сделать Петербург центром цифровой экономики

Экономика Санкт-Петербурга будет ориентирована на создание высокотехнологичных производств, что позволит городу занять лидирующую позицию в цифровой экономике страны. Об этом завил временно исполняющий обязанности губернатора северной столицы Александр Беглов на открытии Международного форума труда.

Как подчеркнул градоначальник, будет инициирована полноформатная программа преобразований, которая обеспечит максимально удобные условия для инвесторов, для трудоустройства и роста доходов горожан, отмечает РИА ФАН. Беглов пообещал раскрыть потенциал Санкт-Петербурга в качестве научного, образовательного и культурного центра Российской Федерации.

В связи с этим Беглов упомянул одно из положений послания Владимира Путина Федеральному Собранию. Президент заявил о формировании в стране гарантированного спроса на промышленную высокотехнологичную продукцию. 

Как подчеркнул врио губернатора, это колоссальная перспектива для роста машино- и станкостроения, микроэлектроники, IT-индустрии и других отраслей. Во всех этих сферах Санкт-Петербург имеет значительный интеллектуальный и научный задел.

Беглов объявил о начале нового этапа развития города, в основе которого будет рост деловой активности и повышение профессионального и образовательного уровня людей, сообщает ТАСС.

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