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Беглов намерен кардинально улучшить жизнь в Петербурге

21 Февраля 2019 в 19:48
Беглов намерен кардинально улучшить жизнь в Петербурге

Санкт-Петербург к будущему году должен перейти к бюджету развития, для чего все ветви власти должны прилагать усилия для привлечения средств из федеральной казны. Об этом заявил врио губернатора Александр Беглов, выступая на ежегодном Съезде Совета муниципальных образований Северной столицы.

Глава города также подчеркнул, что главной задачей должно стать развитие Петербурга, отмечает РИА ФАН. Бюджет мегаполиса будет составляться с учётом предложений жителей, в том числе, с помощью проекта «Твой бюджет». Это позволит сделать финансовую политику города более прозрачной.

Беглов отметил, что создавать комфортную городскую среду необходимо как в историческом центре, так и в новых районах. В связи с этим он напомнил, что президент РФ Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию акцентировал внимание на повышении качества жизни простых граждан.

Александр Беглов предложил сформировать команду управленцев, которая улучшит жизнь в Санкт-Петербурге, подтянуть молодежь в органы местного самоуправления. Врио губернатора отметил, что пока жалобы жителей свидетельствуют о том, что не все структуры функционируют удовлетворительно. «По делам будут судить, и мы должны делать эти дела», — подчеркнул Беглов.


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