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Беглов наградит финалистов олимпиады ИТМО в «ВКонтакте» ноутбуками

22 Февраля 2019 в 20:13
Беглов наградит финалистов олимпиады ИТМО в «ВКонтакте» ноутбуками

Александр Беглов считает Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) одним из факторов, который позволяет Северной столице считаться центром российского высшего образования в области IT. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга заявил на встрече с ректором ИТМО Владимиром Васильевым. Она состоялась в Доме Зингера на Невском проспекте, где сейчас располагается главный офис социальной сети «ВКонтакте».

Врио губернатора рассказал, что городские власти подготовили для всех финалистов Олимпиады «ИТМО Вконтакте» специальный приз – ноутбуки MacBook. Беглов отметил общественную значимость социальной сети и охарактеризовал «ВКонтакте», как один из знаковых брендов Санкт-Петербурга, отмечает РИА ФАН.

Врио губернатора сообщил, что правительство мегаполиса взяло курс на открытый диалог с горожанами, поэтому контакт через социальные сети с исполнительными органами власти и местного самоуправления дают возможность получить обратную связь с гражданами, быстрее реагировать на обращения.

Кроме того, глава города подчеркнул значимость и ценность ИТМО. Беглов назвал этот университет «кузницей IT-кадров, высокий уровень которых признают во всем мире». В свою очередь ректор ИТМО выразил благодарность городским властям за помощь в разрешении проблемы с обвалившимися корпусом вуза. В ответ Александр Беглов заметил, что благодарность нужно выражать сотрудникам МЧС, а не ему.

Обрушение крыши и перекрытий одного из учебных корпусов ИТМО произошло 16 февраля. Спасатели эвакуировали из здания около 20 человек, остальные вышли самостоятельно. В результате ЧП никто не пострадал.

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