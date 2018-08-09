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«BeepCar» будет интегрирован в «BlaBlaCar»

9 Августа 2018 в 23:12
«BeepCar» будет интегрирован в «BlaBlaCar»

«Mail.Ru Group» продала «BlaBlaCar» свой сервис по поиску попутчиков «BeepCar» в рамках объявленного сотрудничества.


C 1 сентября 2018 года все пользователи «BeepCar» будут автоматически перенаправляться на «BlaBlaCar» с целью формирования единой базы водителей и пассажиров, что позволит сделать поездки с попутчиками еще более удобными и эффективными, сообщает сервис.

«BeepCar»— онлайн-сервис поиска попутчиков в автомобильных поездках, разработанный «Mail.Ru Group». Путешествуя вместе, попутчики делят расходы на бензин — в результате поездка обходится дешевле и водителю, и пассажирам. Сервис создан в феврале 2017 года.


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