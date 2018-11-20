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BBC пригласила на работу ведущего, который 44 года выходил в эфир из сарая

20 Ноября 2018 в 17:37
BBC пригласила на работу ведущего, который 44 года выходил в эфир из сарая

Рождественский эфир ВВС проведёт 73-летний Эрик Торп. Этот мужчина примечателен тем, что на протяжении 44 лет вел вещание из собственного сарая. Об этом сообщается на сайте британской телерадиовещательной компании. Также там указано, что единственной слушательницей Торпа была его супруга. Для неё он ставил любимые музыкальные произведения, а также рассказывал о свежих новостях.

Добавлю, о том, что жителя Стокпорта пригласили провести часовое шоу Джастина Дилли на радио BBC Three Counties стало известно 18 ноября. Мужчина был настолько тронут предложением, что буквально «потерял дар речи», отмечает «Комсомольская правда».

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