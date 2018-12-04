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Байден хочет возглавить США

4 Декабря 2018 в 22:56
Байден хочет возглавить США

Бывший вице-президент США 75-летний Джо Байден, выступая в университете Мизулы (штат Монтана) заявил, что располагает всеми необходимыми качествами, чтобы занять должность американского лидера.

Байден подчеркнул, что страна не вынесет еще четыре года при Дональде Трампе, передает «Интерфакс».

Экс-вице-президент объявит о решении в течение двух месяцев.

Бывший вице-президент США Джо Байден высказывал мнение, что демократы не предъявят импичмент нынешнему главе государства Дональду Трампу в случае, если они вернут большинство в нижней палате американского Конгресса в результате промежуточных выборов в ноябре, сообщало Североамериканское бюро НСН.

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