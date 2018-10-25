Батурина вновь признана самой богатой женщиной России

Супругу бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, президента компании Inteco Management Елену Батурину признали самой богатой женщиной России. Она занимает первую строчку рейтинга Forbes. СМИ оценило её состояние в 1,2 миллиарда долларов, сообщает RT. Она возглавляет рейтинг шестой год.

Вторую строчку рейтинга заняла основатель интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Её состояние оценили в 600 миллионов рублей. Тройку лидеров замкнула бывшая жена владельца и президента ФК «Монако» Дмитрия Рыболовлева Елена, сообщает Ura.ru .

Ранее старший брат Елены Батуриной Виктор в эфире НСН пожелал ей заработать ещё больше денег.