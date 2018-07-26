Батарейка убила девочку на Кубани

Трагедией обернулась непроизвольная шалость ребёнка в Краснодарском крае. Девятилетняя девочка из села Марьино Успенского района умерла после того как проглотила батарейку, которую достала из детской игрушки. Об этом сообщает Телеканал 360 .

Пострадавшую госпитализировали в Успенскую центральную районную больницу с сильной температурой. Девочка также жаловалась на боли в пояснице и кишечнике. Врач предположил, что у ребёнка ангина, однако вскоре несовершеннолетняя умерла. В отношении троих медиков больницы возбуждено уголовное дело в связи с ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей, приведших к смерти по неосторожности.

Разобраться правоохранительным органам придётся и с матерью погибшей девочки. Женщина ведёт асоциальный образ жизни - злоупотребляет алкоголем, у неё осталось восемь приемных детей. Соседи говорят, что она взяла их, чтобы получать пособия.