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Батарейка убила девочку на Кубани

26 Июля 2018 в 19:52
Батарейка убила девочку на Кубани

Трагедией обернулась непроизвольная шалость ребёнка в Краснодарском крае. Девятилетняя девочка из села Марьино Успенского района умерла после того как проглотила батарейку, которую достала из детской игрушки. Об этом сообщает Телеканал 360.

Пострадавшую госпитализировали в Успенскую центральную районную больницу с сильной температурой. Девочка также жаловалась на боли в пояснице и кишечнике. Врач предположил, что у ребёнка ангина, однако вскоре несовершеннолетняя умерла. В отношении троих медиков больницы возбуждено уголовное дело в связи с ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей, приведших к смерти по неосторожности.

Разобраться правоохранительным органам придётся и с матерью погибшей девочки. Женщина ведёт асоциальный образ жизни - злоупотребляет алкоголем, у неё осталось восемь приемных детей. Соседи говорят, что она взяла их, чтобы получать пособия.
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