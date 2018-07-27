Бастующим горнякам в Забайкалье начали выплачивать зарплату

Работники Дарасунского рудника в Забайкальском крае, которые с 24 июля проводят голодовку из-за долгов по зарплате, начали получать деньги и решили приостановить акцию, но временно. Они пригрозили, что продолжат голодать, если в понедельник им не выплатят всю задолженность. Зарплата за май начала поступать шахтерам в четверг вечером. Но ее еще получили не все. Тем не менее, горняки приняли решение приостановить голодовку.

Меж тем, как пишет Ura.ru, из-за плохо самочувствия в больницу были доставлены уже девять шахтеров.

Гендиректор золотодобывающего рудника Евгений Рогалев рассказал, что для выплаты майской зарплаты на предприятие поступило почти 17 млн рублей. В начале следующей недели будет решен вопрос с июньской зарплатой. Затем работникам выплатят отпускные и авансы за июль. За ситуацией следят республиканские власти и прокуратура.