Бастующих горняков в Забайкалье стало уже 70

Число горняков, объявивших голодовку в Забайкальском крае, увеличилось до 70 человек. Шахтеры устроили акцию протеста из-за задержки выплаты зарплаты. Они находятся в помещении административно-бытового корпуса предприятия.

Напомним, накануне 92 работника Дарасунского рудника объявили о приостановке работы из-за невыплаты им зарплаты с мая. 33 шахтера сообщили руководству предприятия о начале голодовки.

В прокуратуре края отмечают, что долг перед сотрудниками достиг 32 млн рублей, возбуждено уголовное дело.

К процессу подключился Следственный комитет, который, как пишет RT, должен на месте выяснить все нюансы сложившейся ситуации.