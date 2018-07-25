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Бастующих горняков в Забайкалье стало уже 70

25 Июля 2018 в 11:01
Бастующих горняков в Забайкалье стало уже 70

Число горняков, объявивших голодовку в Забайкальском крае, увеличилось до 70 человек. Шахтеры устроили акцию протеста из-за задержки выплаты зарплаты. Они находятся в помещении административно-бытового корпуса предприятия.

Напомним, накануне 92 работника Дарасунского рудника объявили о приостановке работы из-за невыплаты им зарплаты с мая. 33 шахтера сообщили руководству предприятия о начале голодовки.

В прокуратуре края отмечают, что долг перед сотрудниками достиг 32 млн рублей, возбуждено уголовное дело.

К процессу подключился Следственный комитет, который, как пишет RT, должен на месте выяснить все нюансы сложившейся ситуации.

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