Бастрыкин зачистил красноярский главк СК

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин произвел массовые увольнения в красноярском главке СК РФ. По сообщению Телеканала «360» , в отставку отправлены около трёх десятков сотрудников.

Как сообщают источники, увольнения идут прямо во время личного приема граждан. Должности уже, в частности, лишились двое глав районных управлений Следственного комитета Красноярска, а также Железногорска.

Ранее стало известно, что Бастрыкин отстранил от работы заместителя главы красноярского Управления Александра Расстрыгина. Глава Следственного комитета лично приехал в Красноярск с ревизией.

Ранее в эфире НСН первый генеральный прокурор России Валентин Степанков поддержал инициативу, согласно которой, прокуроры получат право возбуждать и расследовать уголовные дела.