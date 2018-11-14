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Бастрыкин зачистил красноярский главк СК

14 Ноября 2018 в 19:25
Бастрыкин зачистил красноярский главк СК

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин произвел массовые увольнения в красноярском главке СК РФ. По сообщению Телеканала «360», в отставку отправлены около трёх десятков сотрудников.

Как сообщают источники, увольнения идут прямо во время личного приема граждан. Должности уже, в частности, лишились двое глав районных управлений Следственного комитета Красноярска, а также Железногорска.

Ранее стало известно, что Бастрыкин отстранил от работы заместителя главы красноярского Управления Александра Расстрыгина. Глава Следственного комитета лично приехал в Красноярск с ревизией.

Ранее в эфире НСН первый генеральный прокурор России Валентин Степанков поддержал инициативу, согласно которой, прокуроры получат право возбуждать и расследовать уголовные дела.


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