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Бастрыкин вступился за Ланового перед «Победой»

15 Февраля 2019 в 09:46
Бастрыкин вступился за Ланового перед «Победой»

Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин отдал распоряжение о проверке обстоятельств ситуации, когда актера Василия Ланового не пустили на борт самолета авиакомпании «Победа». Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передаёт Ura.ru.

Инцидент случился в четверг, 14 февраля, когда Народный артист СССР направлялся на творческую встречу в Ростов-на-Дону по случаю годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Во В ходе регистрации на рейс сотрудники «Победы» запретили Лановому проход в самолёт из-за размера ручной клади до тех пор, пока он не оплатит дополнительную пошлину.

Как подчёркивает RT, в СК выразили сожаление равнодушием сотрудников авиакомпании, которые не соизволили пойти навстречу заслуженному и уважаемому человеку.

Ранее стало известно, что «Победа» в качестве извинений пообещала вручить Народному артисту СССР билеты на рейс по любому направлению.

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