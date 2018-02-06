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Бастрыкин: В школах знали о готовящихся в январе нападениях

6 Февраля 2018 в 14:00
Бастрыкин: В школах знали о готовящихся в январе нападениях

Администрации школ, некоторые родители и ученики заранее знали о громких нападениях, которые произошли в учебных заведениях в январе. Однако они не верили в то, что это может случиться. Как пишет Ura.ru, об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. Он отметил, что последние шокирующие случаи нападения в российских школах связаны с увлечением подростков сайтами о колумбайнерах -последователях американских школьников, напавших на одноклассников в 1999 году.

Напомним,  в середине января  в одной из школ Перми произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе преподаватель и ученики младших классов. Чуть позже произошло нападение на учеников седьмого класса в городе Улан-Удэ. В начале февраля в учебном заведении в городе Спас-Деменск Калужской области школьник ударил своего одноклассника кухонным ножом и был госпитализирован с подозрением на перелом позвоночника, отмечает «Газета.Ru».

 

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