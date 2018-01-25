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Баскетболистки курского «Динамо» разгромили спортсменок из Турции

25 Января 2018 в 16:06
Баскетболистки курского «Динамо» разгромили спортсменок из Турции

Представительницы курского баскетбольного клуба «Динамо» сыграли 24 января со спортсменками из турецкого «Галатасарая». В итоге россиянки победили со счётом 92:67. Об этом в эфире НСН рассказал сенатор от Курской области Виталий Богданов.

Таким образом, представительницы «Динамо» выиграли тринадцатый матч подряд в этом сезоне. 31 января им предстоит встретиться со спортсменками из Польши.

В настоящий момент женская команда из Курска занимает первое место в группе «А» Евролиги. Ей удалось набрать 26 очков. 

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