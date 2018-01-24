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Банкоматы начнут выдавать купюры в 200 и 2000 рублей к июлю

24 Января 2018 в 10:53
Банкоматы начнут выдавать купюры в 200 и 2000 рублей к июлю

К июлю все российские банки переоборудуют банкоматы под выдачу и прием новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Сейчас приходит множество сообщений по всей стране, что финансово-кредитные организации отказываются принимать новые банкноты.  Однако в Роспотребнадзоре напомнили, что это незаконно. За отказ грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей, пишут Известия.

Напомним, до октября никаких сведений о внешнем виде банкнот, защите от фальшивомонетчиков нигде не появлялось. На это ЦБ пошел, чтобы мошенники не могли заранее изучить внешний вид купюр.

Напомним, впервые купюры в 200 и 2000 рублей были представлены публике в октябре 2017 года. Их презентовала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщает Ura.ru.

 

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