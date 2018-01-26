Банк «Возрождение» заработал в 2017 году 3,6 млрд рублей

Банку «Возрождение» удалось заработать в 2017 году на 2,8 миллиарда рублей больше, чем в 2016 году. Таким образом, чистая прибыль финансовой организации составила 3,6 миллиардов. Такие данные банк показал по российскому стандарту бухгалтерского учёта (без учёта событий после отчётной даты) и управленческой отчётности.

Стоит отметить, что банк обеспечил устойчивость в 2017 году благодаря аккумулированию дополнительных средств. При этом объём высоколиквидных активов увеличился на 4 миллиарда рублей до 24 миллиардов. А входящий в их состав денежные средства и их эквиваленты выросли до 13 миллиардов рублей.

В то же время банку «Возрождение» удалось сохранить свой кредитный портфель до вычета резервов на уровне 193 миллиардов долларов (следует из показателей по состоянию на 1 января 2017 года).

Наиболее динамичной оказалась ипотека. Так, в мае 2017 года банк в пятый раз выпустил ипотечные ценные бумаги по «классической» схеме секьюритизации. Этот факт был отмечен как лучшая сделка первичного размещения по версии Cbonds Awards-2017. А по итогам первого полугодия финансовая организация попала в ТОП-10 сразу нескольких рейтингов банков по объёму ипотечных выдач.

На конец отчётного периода средства клиентов выросли на 2% и составили 209 миллиардов рублей.

В 2017 году банк получил сразу несколько наград от профессионального сообщества, в том числе национальную премию «Финансовый Олимп-2017», «Финансовая элита России — 2017», ежегодную международную премию «Банковское дело».