Среда
10 января
USD 57.05
EUR 68.21
Горячие новости

Банк «Возрождение» запускает новый вклад

9 Января 2018 в 18:00
Банк «Возрождение» запускает новый вклад

Банк «Возрождение» запускает новый вклад «Добрые традиции». Максимальная ставка по вкладу составит 8,3% годовых, причём клиентам представится право досрочно расторгнуть договор без потери дохода.

При этом минимально возможная сумма депозита должна быть не менее 100 тысяч рублей. Срок вклада – 18 месяцев, максимальная ставка будет выплачиваться за первый период размещения – 6 или 12 месяцев. Стоит отметить, что проценты вклада сохранятся, по истечении первого периода размещения в случае досрочного расторжения. Ставка второго периода составит 6% годовых.

Как пояснили НСН в пресс-службе банка, новый вклад подразумевает высокую доходность в сочетании с возможностью выбора стратегии размещения денежных средств.

Открытие депозита возможно не только в отделениях банка, но и в личном кабинете банкомата или терминала, а также в интернет-банке.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.