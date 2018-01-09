Банк «Возрождение» запускает новый вклад «Добрые традиции». Максимальная ставка по вкладу составит 8,3% годовых, причём клиентам представится право досрочно расторгнуть договор без потери дохода.

При этом минимально возможная сумма депозита должна быть не менее 100 тысяч рублей. Срок вклада – 18 месяцев, максимальная ставка будет выплачиваться за первый период размещения – 6 или 12 месяцев. Стоит отметить, что проценты вклада сохранятся, по истечении первого периода размещения в случае досрочного расторжения. Ставка второго периода составит 6% годовых.

Как пояснили НСН в пресс-службе банка, новый вклад подразумевает высокую доходность в сочетании с возможностью выбора стратегии размещения денежных средств.

Открытие депозита возможно не только в отделениях банка, но и в личном кабинете банкомата или терминала, а также в интернет-банке.